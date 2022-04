Concours d’écriture

Concours d’écriture, 1 juillet 2022, . Concours d’écriture

2022-07-01 – 2022-08-10 En partenariat avec la Compagnie Le grain de sable, et avec le concours d’autres bibliothèques du département, la médiathèque vous propose un concours d’écriture. Remise des prix le samedi 20 août à 11h à la médiathèque. Thème du concours et règlement disponibles à partir du mois de juin à la médiathèque ! En partenariat avec la Compagnie Le grain de sable, et avec le concours d’autres bibliothèques du département, la médiathèque vous propose un concours d’écriture. Remise des prix le samedi 20 août à 11h à la médiathèque. Thème du concours et… En partenariat avec la Compagnie Le grain de sable, et avec le concours d’autres bibliothèques du département, la médiathèque vous propose un concours d’écriture. Remise des prix le samedi 20 août à 11h à la médiathèque. Thème du concours et règlement disponibles à partir du mois de juin à la médiathèque ! dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville