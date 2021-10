Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Concours Déco de Noël Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Concours Déco de Noël Mairie de Colomiers, 8 novembre 2021, Colomiers. Concours Déco de Noël

du lundi 8 novembre au dimanche 12 décembre à Mairie de Colomiers

Décorez vos maisons et balcons pour Noël —————————————- Inscrivez-vous en ligne pour participer au concours Déco de Noël ! Les festivités de fin d’année approchent. Pour la quatrième édition, la Ville de Colomiers invite les Columérin.es à embellir la ville en illuminant leur maison, leur façade, leur jardin, leur balcon, leurs fenêtres ou leur vitrine de commerce. Le concours s’adresse aussi bien aux commerçants qu’aux familles. De nombreux lots et bons d’achat sont à gagner ! Le principe est simple : les décorations offertes aux yeux des passants doivent être visibles depuis la voirie, à faible consommation d’énergie et si possible utiliser des matériaux de récupération. **L’installation doit être réalisée avant le 15 décembre 2021 (passage du jury).** **Les résultats seront annoncés le vendredi 17 décembre à partir de 18h, place Alex-Raymond** lors des animations organisées dans le cadre des festivités de fin d’année et le dès le lundi 20 décembre sur le site Internet Décorez vos maisons et balcons pour Noël —————————————- Inscrivez-vous en ligne pour participer au concours Déco de Noël ! Les festivités de fin d’année approchent. Pour la Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T08:00:00 2021-11-08T23:55:00;2021-11-09T08:00:00 2021-11-09T23:55:00;2021-11-10T08:00:00 2021-11-10T23:55:00;2021-11-11T08:00:00 2021-11-11T23:55:00;2021-11-12T08:00:00 2021-11-12T23:55:00;2021-11-13T08:00:00 2021-11-13T23:55:00;2021-11-14T08:00:00 2021-11-14T23:55:00;2021-11-15T08:00:00 2021-11-15T23:55:00;2021-11-16T08:00:00 2021-11-16T23:55:00;2021-11-17T08:00:00 2021-11-17T23:55:00;2021-11-18T08:00:00 2021-11-18T23:55:00;2021-11-19T08:00:00 2021-11-19T23:55:00;2021-11-20T08:00:00 2021-11-20T23:55:00;2021-11-21T08:00:00 2021-11-21T23:55:00;2021-11-22T08:00:00 2021-11-22T23:55:00;2021-11-23T08:00:00 2021-11-23T23:55:00;2021-11-24T08:00:00 2021-11-24T23:55:00;2021-11-25T08:00:00 2021-11-25T23:55:00;2021-11-26T08:00:00 2021-11-26T23:55:00;2021-11-27T08:00:00 2021-11-27T23:55:00;2021-11-28T08:00:00 2021-11-28T23:55:00;2021-11-29T08:00:00 2021-11-29T23:55:00;2021-11-30T08:00:00 2021-11-30T23:55:00;2021-12-01T08:00:00 2021-12-01T23:55:00;2021-12-02T08:00:00 2021-12-02T23:55:00;2021-12-03T08:00:00 2021-12-03T23:55:00;2021-12-04T08:00:00 2021-12-04T23:55:00;2021-12-05T08:00:00 2021-12-05T23:55:00;2021-12-06T08:00:00 2021-12-06T23:55:00;2021-12-07T08:00:00 2021-12-07T23:55:00;2021-12-08T08:00:00 2021-12-08T23:55:00;2021-12-09T08:00:00 2021-12-09T23:55:00;2021-12-10T08:00:00 2021-12-10T23:55:00;2021-12-11T08:00:00 2021-12-11T23:55:00;2021-12-12T08:00:00 2021-12-12T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers