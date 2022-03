Concours de virelangues francophones sur TikTok Alliance Francaise de Manille Makati Catégories d’évènement: Fourth District NCR

Pour fêter la francophonie et le lancement du compte TikTok de l’Alliance Française de Manille, les francophiles des Philippines sont invités à partager leurs vidéo de virelangues, les plus créatives, les plus originales, les plus folles ! Attention des invités spéciaux se joindront au concours ;) Pour fêter la francophonie et le lancement du compte TikTok de l’Alliance Française de Manille, les francophiles des Philippines sont invités à partager leurs vidéos de virelangues! Alliance Francaise de Manille 209 Nicanor Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209 Makati Fourth District NCR

