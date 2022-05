CONCOURS DE VELOS FLEURIS Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Berges de la liane Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer La ville de Boulogne-sur-Mer lance son 1er concours de vélos fleuris. Rendez-vous mercredi 25 mai sur les berges de la Liane de la zone Ibis jusqu’à celle des pompiers. Ce concours est ouvert à tous les Boulonnais (3 catégories : 3/6 ans ; 7/11 ans ; 12/18 ans). Les premiers de chaque catégorie recevront un vélo. Chaque participant sera récompensé. INSCRIPTION OBLIGATOIRE

L’inscription se fait par téléphone au 03 21 87 81 35 jusqu’ à la veille du concours. La prise des inscriptions pourra se faire également le jour même sur site, dans la limite de places disponibles. RÈGLEMENT (EXTRAITS)

Les participants devront décorer un vélo comme ils l’entendent, sur le thème des couleurs et des fleurs dans le respect d’une décoration fleurie. Ils pourront utiliser tous les objets et les matières nécessaires à sa décoration (papier crépon, carton, fleurs naturelles, fleurs artificielles, panier, matériaux de récupération ou recyclés). Une seule consigne : faire preuve d’originalité ! Attention ! Pour participer au concours ainsi qu’à la parade, le participant devra pouvoir se déplacer avec son vélo fleuri. Le port du casque est conseillé pendant la durée du concours et peut être aussi décoré. Le jury se réunira avant le début de la parade pour noter puis délibérer afin de déterminer un gagnant dans chaque catégorie. Le participant aura le choix de défiler sur son vélo ou à côté. Il passera devant un jury. Chaque membre du jury attribuera une notation selon les critères suivants : Aspect général

Recherche sur le thème

Créativité

Originalité des réalisations LE PROGRAMME :

Dès 13h : Rendez-vous pour l’inscription

De 14h à 16h15 : Passage devant le jury

16h15 : Mise en place de la parade.

16h30 : Parade des vélos fleuris le long des berges de Liane

17h30 : remise des prix

