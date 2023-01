Concours de trut Fenioux Fenioux Fenioux Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Fenioux EUR 8 Samedi 4 mars à 13h30

Concours de trut organisé par l’association Toutinfoin, à Fenioux, réservation conseillée

Contact : Patrick Garnier et Julie Ouvrard 06.58.54.84.90 / 06.47.04.21.17

Tarif : 8 euros

Association Toutinfouin

