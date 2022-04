Concours de Tir à l’arc extérieur 2022 Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Concours de Tir à l’arc extérieur 2022 Caen, 4 juin 2022, Caen. Concours de Tir à l’arc extérieur 2022 rue des Mouettes Stade de la Colline aux Oiseaux Caen

2022-06-04 08:30:00 – 2022-06-04 17:30:00 rue des Mouettes Stade de la Colline aux Oiseaux

Caen Calvados Près de 200 compétiteurs viendront chercher leur qualification pour le championnat de France 2022 ! Près de 200 compétiteurs viendront chercher leur qualification pour le championnat de France 2022 ! archers.caen@gmail.com +33 6 67 45 31 14 https://www.archers-caen.fr/ Près de 200 compétiteurs viendront chercher leur qualification pour le championnat de France 2022 ! rue des Mouettes Stade de la Colline aux Oiseaux Caen

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse rue des Mouettes Stade de la Colline aux Oiseaux Ville Caen lieuville rue des Mouettes Stade de la Colline aux Oiseaux Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Concours de Tir à l’arc extérieur 2022 Caen 2022-06-04 was last modified: by Concours de Tir à l’arc extérieur 2022 Caen Caen 4 juin 2022 caen Calvados

Caen Calvados