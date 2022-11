Concours de Tir à l’Arc en salle Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Concours de Tir à l'Arc en salle

Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

2023-12-03 09:00:00 – 2023-12-04 17:00:00

Indre Compétition de Tir à l’Arc en salle. Compétition de Tir à l’Arc en salle. +33 6 47 44 81 91 ©pixabay

