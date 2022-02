CONCOURS DE TAROT Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

CONCOURS DE TAROT Valras-Plage, 19 février 2022, Valras-Plage. CONCOURS DE TAROT Valras-Plage

2022-02-19 14:00:00 – 2022-02-19

Valras-Plage Hérault Valras-Plage EUR 10 Concours de tarot à 4 joueurs, 4 manches de 5 donnes libres.

De nombreux lots sont à gagner.

Inscriptions sur place une heure avant le début du concours.

Organisé par le Valras Tarot Club. Concours de tarot à 4 joueurs, 4 manches de 5 donnes libres.

De nombreux lots sont à gagner.

Inscriptions sur place une heure avant le début du concours.

Organisé par le Valras Tarot Club. +33 6 76 88 69 80 Concours de tarot à 4 joueurs, 4 manches de 5 donnes libres.

De nombreux lots sont à gagner.

Inscriptions sur place une heure avant le début du concours.

Organisé par le Valras Tarot Club. Valras tarot club

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

CONCOURS DE TAROT Valras-Plage 2022-02-19 was last modified: by CONCOURS DE TAROT Valras-Plage Valras-Plage 19 février 2022 Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Hérault