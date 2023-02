Concours de Tarot Salle des Fêtes d’Arc et Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Concours de Tarot Salle des Fêtes d’Arc et Senans, 4 mars 2023, Arc-et-Senans Arc-et-Senans. Concours de Tarot Grande Rue Salle des Fêtes d’Arc et Senans Arc-et-Senans Doubs Salle des Fêtes d’Arc et Senans Grande Rue

2023-03-04 – 2023-03-04

Salle des Fêtes d’Arc et Senans Grande Rue

Arc-et-Senans

Doubs Arc-et-Senans Le comité des fêtes organise son traditionnel concours de Tarot. Une soirée rythmée par le jeu et la convivialité autour d’une soupe à l’ognon offerte.

Début des inscriptions à 20h00.

Engagement: 15€.

1er Lot: 160€ – 2ème Lot: 100€ – 3ème Lot: 50€.

Buvette et petite restauration sur place. comitedesfetesarc@gmail.com Salle des Fêtes d’Arc et Senans Grande Rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Arc-et-Senans Doubs Salle des Fêtes d'Arc et Senans Grande Rue Ville Arc-et-Senans Arc-et-Senans lieuville Salle des Fêtes d'Arc et Senans Grande Rue Arc-et-Senans Departement Doubs

Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-et-senans arc-et-senans/

Concours de Tarot Salle des Fêtes d’Arc et Senans 2023-03-04 was last modified: by Concours de Tarot Salle des Fêtes d’Arc et Senans Arc-et-Senans 4 mars 2023 Arc-et-Senans, Doubs Doubs Grande Rue Salle des Fêtes d'Arc et Senans Arc-et-Senans Doubs Salle des Fêtes d'Arc et Senans Arc-et-Senans

Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs