Maizey Maizey Maizey, Meuse CONCOURS DE TAROT Maizey Maizey Catégories d’évènement: Maizey

Meuse

CONCOURS DE TAROT Maizey, 26 novembre 2021, Maizey. CONCOURS DE TAROT Salle de convivialité 7 rue haute Maizey

2021-11-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-26 Salle de convivialité 7 rue haute

Maizey Meuse Maizey Concours organisé par l’association L’île aux quatre ponts. Ouverture des portes à 19h30. Buvette et petite restauration.

Date limite de réservation : 26 novembre 2021. +33 6 23 21 55 98 PxHere

Salle de convivialité 7 rue haute Maizey

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Maizey, Meuse Autres Lieu Maizey Adresse Salle de convivialité 7 rue haute Ville Maizey lieuville Salle de convivialité 7 rue haute Maizey