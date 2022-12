Concours de tarot – jeudi 29 décembre 2022 Athesans-Étroitefontaine Athesans-Étroitefontaine Athesans-Étroitefontaine Catégories d’évènement: Athesans-Étroitefontaine

Haute-Saône Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône Pour les amateurs de tarot, rdv le jeudi 29 décembre à la salle des fêtes d’Athesans pour un concours organisé par l’ACCA.

Inscriptions à 13h, buffet et buvette.

15 €.

Renseignements et inscriptions au 03 84 20 16 83. +33 3 84 20 16 83 Athesans-Étroitefontaine

