Virey-le-Grand Saône-et-Loire Virey-le-Grand Vous êtes expert en atouts ou amateur de jeux de cartes ? Venez jouer « cartes sur table » le dimanche 28 novembre 2021 à 14h30 à l’occasion du 1er concours de tarot et de belote organisé à la Salle des Fêtes Marcel Pagnol par le CCAS de Virey-Le-Grand, avec l’aide du Tarot Virois.

Pas de perdant : chaque participant repartira avec un lot. Les inscriptions auront lieu sur place, dès 13h30. Buvette et petite restauration pour un après-midi convivial et divertissant. Renseignements au 03 85 45 73 04.

