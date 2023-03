Concours de tarot Dompierre-les-Ormes Catégories d’Évènement: Dompierre-les-Ormes

Concours de tarot, 16 mars 2023, Dompierre-les-Ormes

2023-03-16

Saône-et-Loire Concours de tarot. Inscription sur place .

1er prix 120 € 2ème prix 90€ 3ème prix 70 €

4ème prix 50 € 5ème prix 30 € 6ème prix 20 €

sur la base de 15 tables, tous les joueurs seront primés.

Casse croute : tripes pommes vapeur fromage fruit 12€ ghislaine.jacquet71@gmail.com Dompierre-les-Ormes

