Concours de talent Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

Hirson

Concours de talent Hirson, 3 septembre 2022, Hirson. Concours de talent

80 Rue Charles de Gaulle Hirson Aisne

2022-09-03 – 2022-09-03 Hirson

Aisne Hirson 5 5 5 Hirson à un talent : Vous serez accueillis par un jury composé de dix-huit personnalités et de quatre invités surprises.

Dévoilés votre talent et tentez de remportez vos entrées pour le parc Zoologique : Pairi Daiza. Hirson à un talent : Vous serez accueillis par un jury composé de dix-huit personnalités et de quatre invités surprises.

Dévoilés votre talent et tentez de remportez vos entrées pour le parc Zoologique : Pairi Daiza. juliovignier04@gmail.com Hirson à un talent : Vous serez accueillis par un jury composé de dix-huit personnalités et de quatre invités surprises.

Dévoilés votre talent et tentez de remportez vos entrées pour le parc Zoologique : Pairi Daiza. Salle Eden à Hirson

Hirson

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Hirson Other Lieu Hirson Adresse 80 Rue Charles de Gaulle Hirson Aisne Ville Hirson lieuville Hirson Departement Aisne

Hirson Hirson Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hirson/

Concours de talent Hirson 2022-09-03 was last modified: by Concours de talent Hirson Hirson 3 septembre 2022 80 Rue Charles de Gaulle Hirson Aisne

Hirson Aisne