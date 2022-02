Concours de tac-tik Scillé Scillé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Scillé Deux-Sèvres Scillé Le comité des fêtes de Scillé organise un concours de tac-tik le samedi 19 février 2022 à la salle des fêtes de Scillé.

Inscription à partir de 13h30, réservation au 06.81.47.73.27, pensez à apporter vos jeux pour dépanner. Le comité des fêtes de Scillé organise un concours de tac-tik le samedi 19 février 2022 à la salle des fêtes de Scillé.

