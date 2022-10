Concours de tac-tik et belote Scillé Scillé Catégories d’évènement: Deux-Svres

Deux-Svres Scillé 7 EUR Le comité des fêtes de Scillé organise pour le Téléthon un concours de belote à 13 h 30 et un concours de tac-tik à 20h le samedi 19 novembre 2022 à la salle des fêtes de Scillé.

Pour le concours de belote inscription 7,50€ et un lot à chaque participant.

Pour le concours de Tac-Tik, inscription de 7 € et un lot à chaque participant.

Réservation au 06.48.93.52.43, pensez à apporter vos jeux pour dépanner.

