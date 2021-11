La baule 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Concours de surfcasting 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

L’Orphie Club Saint-Nazaire organise un concours fédéral de Surfcasting sur la plage de La Baule. Inscription jusqu’au 10 novembre à 20h au 06 68 08 65 01 ou orphieclub@gmail.com

2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T15:00:00

