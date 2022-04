Concours de street art Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Toute la journée, chacun pourra profiter en direct de la réalisation des oeuvres par les 4 artistes sélectionnés : Maud GAMBIER

Fanny ARNAL-ANGER

Mathilde CATHELAIN

Ludo ROUSSET Cette année, c’est la rue des Thermes (entre la place de Strasbourg et les Halles) qui sera mise à l’honneur. Cette animation vise à mettre en avant les vitrines de commerces vacantes à travers des œuvres uniques. VOTEZ POUR VOTRE OEUVRE PRÉFÉRÉE !

