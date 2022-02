Concours de Soupe à la salle polyvalente de flaujagues Flaujagues Flaujagues Catégories d’évènement: Flaujagues

Gironde

Concours de Soupe à la salle polyvalente de flaujagues Flaujagues, 19 février 2022, Flaujagues. Concours de Soupe à la salle polyvalente de flaujagues Flaujagues

2022-02-19 – 2022-02-19

Flaujagues Gironde Flaujagues Dégustation soupe, charcuterie, fromages, pain et dessert + 1 verre de vin offert ( vente de vin en bouteille et au verre sur place)

APPPORTEZ VOS COUVERTS ! Dégustation soupe, charcuterie, fromages, pain et dessert + 1 verre de vin offert ( vente de vin en bouteille et au verre sur place)

APPPORTEZ VOS COUVERTS ! +33 6 87 60 08 07 Dégustation soupe, charcuterie, fromages, pain et dessert + 1 verre de vin offert ( vente de vin en bouteille et au verre sur place)

APPPORTEZ VOS COUVERTS ! concours de cuisine flaujagues

Flaujagues

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Flaujagues, Gironde Autres Lieu Flaujagues Adresse Ville Flaujagues lieuville Flaujagues Departement Gironde

Flaujagues Flaujagues Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flaujagues/

Concours de Soupe à la salle polyvalente de flaujagues Flaujagues 2022-02-19 was last modified: by Concours de Soupe à la salle polyvalente de flaujagues Flaujagues Flaujagues 19 février 2022 Flaujagues Gironde

Flaujagues Gironde