Concours de Slam Châteaurenard, 21 juin 2022, Châteaurenard.

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

2022-06-21 18:30:00

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Pourquoi le slam? Car c’est un moyen d’expression poétique et rythmiques des pensées et des sentiments, non chanté, donc accessible à tous.



Ce concours est destiné à sensibiliser le public aux problématiques du développement durable.



Ce Concours est parrainé par Monsieur Cumulus, jeune slameur avignonnais.



Dépôt de votre texte avant le 6 mai 2022 en Mairie.

Grand concours de Slam : sur le thème du Développement Durable.

http://www.chateaurenard.com/

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

