Médiathèque de la Vallée de Munster, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Armez-vous de votre stylo et écrivez votre plus belle sérénade pour courtiser l’être aimé (réel ou fictif ;) ). Et si vous vous sentez l’âme d’un romantique jusqu’au bout, pourquoi ne pas la déclamer sous les fenêtres de la médiathèque ? Les textes des sérénades seront soumises au vote des usagers et le gagnant sera désigné à la fin du mois de janvier ! Ecrivez votre plus belle sérénade ! Médiathèque de la Vallée de Munster 1 cour de l’abbaye 68140 Munster Munster Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

