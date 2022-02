Concours de scénario de courts-métrages Le Moulin d’Andé Andé Catégories d’évènement: Andé

Eure

Concours de scénario de courts-métrages Le Moulin d’Andé, 23 février 2022, Andé. Concours de scénario de courts-métrages

Le Moulin d’Andé, le mercredi 23 février à 00:00

**Le concours de scénarios du Conseil départemental de l’Eure** concerne des courts-métrages de fiction de moins de 15 minutes. Il est doté de plusieurs prix. **Dates** : 23 février 2022 (dépôt du dossier), Atelier d’écriture en Juin 2022, remise des prix en septembre 2022. **Pour qui ?** Les scénaristes avec producteur. **Quel format ?** Les courts-métrages de fiction de moins de 15 minutes. **Prix** : 6 lauréats bénéficieront d’un atelier de réécriture d’une semaine au Moulin d’Andé. Parmi les 6 lauréats, 2 prix seront atribués: * 1er PRIX : 5.000 euros reversé à l’auteur et 25.000 euros reversée à la société de production * 2ème PRIX : 2.000 euros pour l’auteur **Conditions de participation** : Dossier à établir, Scénario de fiction dactylographié sous forme de continuité dialoguée, Tournage significativement inscrit dans le département de l’Eure (scènes en extérieur). Plus d’information sur le site du [Moulin d’Andé](http://www.moulinande.com/pages/creation-cinematographique/concours-de-scenarios/)

Dossier à établir, Être accompagné par un producteur

Appel à candidatures 2022 pour le Concours de scénario de court-métrage de l’Eure Le Moulin d’Andé 65 rue du Moulin 27430 Andé Andé Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T00:00:00 2022-02-23T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Andé, Eure Autres Lieu Le Moulin d'Andé Adresse 65 rue du Moulin 27430 Andé Ville Andé lieuville Le Moulin d'Andé Andé Departement Eure

Le Moulin d'Andé Andé Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ande/

Concours de scénario de courts-métrages Le Moulin d’Andé 2022-02-23 was last modified: by Concours de scénario de courts-métrages Le Moulin d’Andé Le Moulin d'Andé 23 février 2022 Andé Le Moulin d'Andé Andé

Andé Eure