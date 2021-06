Souillac Souillac Lot, Souillac Concours de Sauts d’Obstacles Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Concours de Sauts d'Obstacles 2021-07-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-04 Souillac Centre Equestre Chemin de Corpus Christi

Souillac Lot Epreuves club, amateur, pro.

Epreuves à partir de 9h : de la prépa 60 cm au GP 135 cm.

Epreuves nocturnes à partir de 22h.

Vendredi soir puissance.

Samedi soir : relais déguisé.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite.

