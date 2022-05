Concours de Sauts d’obstacles Plougourvest Plougourvest Catégories d’évènement: Finistère

Concours de Sauts d’obstacles Plougourvest, 5 juin 2022, Plougourvest. Concours de Sauts d’obstacles Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant Plougourvest

2022-06-05 – 2022-06-05 Équipôle du Pays de Landivisiau Quillivant

Plougourvest Finistère Le saut d'obstacles consiste à enchaîner un parcours d'obstacles sans faute. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l'obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. Organisé par le Poney Club du Guerrus. contact.equipole.ccpl@gmail.com +33 2 98 24 80 23 https://equipole-paysdelandi.com/

