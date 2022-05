Concours de sauts d’obstacles et de dressage Plougourvest Plougourvest Catégories d’évènement: Finistère

Concours de sauts d'obstacles et de dressage
Plougourvest, 22 mai 2022

Le saut d'obstacles consiste à enchaîner un parcours d'obstacles sans faute. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l'obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation. Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l'élégance de leurs mouvements et leur réceptivité aux demandes des cavaliers. En compétition, les évolutions se font sur des reprises composées de mouvements classiques et de figures imposées ou libres, le cheval évoluant dans les différentes allures. Le dressage constitue aussi une base pour toutes les disciplines équestres visant à développer la relation cavalier-cheval et à faire progresser les qualités du cheval. Buvette et restauration sur place. Concours organisé par les écuries de l'Île de Batz.

contact.equipole.ccpl@gmail.com
+33 2 98 24 80 23
https://equipole-paysdelandi.com/

