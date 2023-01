CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES Courcemont Courcemont Courcemont Catégories d’Évènement: Courcemont

Sarthe

CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES Courcemont, 28 avril 2023, Courcemont Courcemont. CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES Ecurie Equi-libre Couparie La Haute Couparie Courcemont Sarthe La Haute Couparie Ecurie Equi-libre Couparie

2023-04-28 – 2023-05-01

La Haute Couparie Ecurie Equi-libre Couparie

Courcemont

Sarthe Courcemont Concours de sauts d’obstacles pour les clubs, amateurs et professionnels ouvert à tous.

Au programme : derby, puissance, relais… et démo voltige.

Entrée gratuite

Épreuves originales

Restauration sur place

Plus d’infos au 06 89 35 18 54 – couparie@gmail.com –

https://www.facebook.com/EcurieEquiLibreCouparie Amateurs ou professionnels se donnent rendez-vous à l’écurie Equi-libre Couparie ! couparie@gmail.com +33 6 89 35 18 54 https://www.facebook.com/EcurieEquiLibreCouparie La Haute Couparie Ecurie Equi-libre Couparie Courcemont

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Courcemont, Sarthe Autres Lieu Courcemont Adresse Courcemont Sarthe La Haute Couparie Ecurie Equi-libre Couparie Ville Courcemont Courcemont lieuville La Haute Couparie Ecurie Equi-libre Couparie Courcemont Departement Sarthe

Courcemont Courcemont Courcemont Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courcemont-courcemont/

CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES Courcemont 2023-04-28 was last modified: by CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES Courcemont Courcemont 28 avril 2023 Courcemont Courcemont, Sarthe Ecurie Equi-libre Couparie La Haute Couparie Courcemont Sarthe sarthe

Courcemont Courcemont Sarthe