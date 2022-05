Concours de Sauts d’obstacles

Concours de Sauts d’obstacles, 15 mai 2022, . Concours de Sauts d’obstacles

2022-05-15 – 2022-05-15 Épreuve reine qui exige du couple cavalier-cheval une grande maîtrise : dans un ordre précis et en un temps donné, il doit franchir des obstacles (barres et éléments mobiles) sans faire aucune faute. Des pénalités (en points ou en temps) sont attribuées en cas de refus, de chute ou lorsqu’une ou plusieurs barres tombent. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. Organisé par L’écurie Horse disciplines. Épreuve reine qui exige du couple cavalier-cheval une grande maîtrise : dans un ordre précis et en un temps donné, il doit franchir des obstacles (barres et éléments mobiles) sans faire aucune faute. Des pénalités (en points ou en temps) sont attribuées en cas de refus, de chute ou lorsqu’une ou plusieurs barres tombent. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. Organisé par L’écurie Horse disciplines. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville