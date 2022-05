Concours de sauts d’obstables Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concours de sauts d’obstables Plélan-le-Petit, 7 mai 2022, Plélan-le-Petit. Concours de sauts d’obstables Les Fosses Centre équestre Les Grands Fossés Plélan-le-Petit

2022-05-07 – 2022-05-08 Les Fosses Centre équestre Les Grands Fossés

Plélan-le-Petit Côtes d’Armor Plélan-le-Petit Organisé par l’association des Amis des Fossés et le centre équestre des Grands Fossés.

Restauration rapide sur place

Repas le 7.05 au soir à partir de 19h30, couscous dessert café, sur réservation avant le 5 mai au 06 17 91 39 30 +33 6 60 77 54 60 http://www.centreequestredesgrandsfosses.com/ Organisé par l’association des Amis des Fossés et le centre équestre des Grands Fossés.

