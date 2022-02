Concours de sauts d’obstables Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélan-le-Petit

Concours de sauts d’obstables Plélan-le-Petit, 13 mars 2022, Plélan-le-Petit. Concours de sauts d’obstables Les Fosses Centre équestre Les Grands Fossés Plélan-le-Petit

2022-03-13 – 2022-03-13 Les Fosses Centre équestre Les Grands Fossés

Plélan-le-Petit Côtes d’Armor Plélan-le-Petit Petits et grands sont attendus pour vibrer avec les cavaliers sur les différents parcours toute la journée.

Restauration rapide sur place

Buvette +33 6 60 77 54 60 http://www.centreequestredesgrandsfosses.com/ Petits et grands sont attendus pour vibrer avec les cavaliers sur les différents parcours toute la journée.

