Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados, Saint-Arnoult Concours de saut d’obstacles Vétérans et Amateurs Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Arnoult

Concours de saut d’obstacles Vétérans et Amateurs Saint-Arnoult, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Arnoult. Concours de saut d’obstacles Vétérans et Amateurs 2021-07-02 – 2021-07-04 Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult Calvados Saint-Arnoult Réservé aux cavaliers amateurs et vétérans, ce CSI (Concours de Saut International) verra se confronter les engagés sur des hauteurs d’obstacles de 1,10 à 1,25m. Réservé aux cavaliers amateurs et vétérans, ce CSI (Concours de Saut International) verra se confronter les engagés sur des hauteurs d’obstacles de 1,10 à 1,25m. contact@picdeauville.com +33 2 31 14 04 04 http://www.pole-international-cheval.com/ Réservé aux cavaliers amateurs et vétérans, ce CSI (Concours de Saut International) verra se confronter les engagés sur des hauteurs d’obstacles de 1,10 à 1,25m. dernière mise à jour : 2021-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Arnoult Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Arnoult Adresse Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Ville Saint-Arnoult lieuville 49.33935#0.09607