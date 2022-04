Concours de saut d’obstacles : Tournée des As, 10 décembre 2022, .

Concours de saut d’obstacles : Tournée des As

2022-12-10 – 2022-12-11

Le Pôle international du Cheval Longines – Deauville accueille une étape du circuit fédéral « Tournée des As et Super As » en saut d’obstacles.

Ce circuit d’excellence, créé par la Fédération Française d’Equitation (FFE), est réservé aux cavaliers de 18 ans et moins, associés à des poneys D (de taille comprise entre 1,41m et 1,48m).

Support de détection pour les sélections internationales, cette compétition sera l’occasion pour le staff fédéral de jauger et d’orienter la progression des couples.

Si les épreuves réservées aux As et Super As marqueront les temps forts de ce week-end sportif, ce concours poneys sera également le cadre de la « Deauville Pony Auction », une vente aux enchères de poneys de sport organisée en partenariat avec Balsan Enchères Horses pour la 2e année consécutive.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par