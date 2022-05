Concours de saut d’obstacles Poneys au Haras national du Pin, 14 mai 2022, .

Concours de saut d’obstacles Poneys au Haras national du Pin

2022-05-14 – 2022-05-15

Tournée des As: Concours de saut d’obstacles Poneys au Haras national du Pin, quelques centaines de poneys vont investir les carrières des Grands Champs ce week-end au Haras national du Pin.

Après une saison riche en événements et des records d’affluence de cavaliers venus pour la saison de concours, le Haras national du Pin est déjà dans la perspective des qualifications des championnats de France Poneys de Lamotte Beuvron et propose ce week-end des 14 et 15 mai, la Tournée des As Poneys dans la discipline du CSO (concours de saut d’obstacles).

Un événement à ne pas manquer ! Village exposants, restauration… info@harasnationaldupin.fr (chien admis en laisse)

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68 http://www.haras-national-du-pin.com/

