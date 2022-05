Concours de Saut d’Obstacles Poneys

Concours de Saut d’Obstacles Poneys, 9 juillet 2022, . Concours de Saut d’Obstacles Poneys

2022-07-09 – 2022-07-10 Concours de saut d’obstacles cycle libre + Classique pour jeunes poneys dans le cadre du circuit SHF (Société Hippique Française). Il est organisé par l’ONP (Organisation Normandie Poney). Evénement sous réserve ! Concours de saut d’obstacles cycle libre + Classique pour jeunes poneys dans le cadre du circuit SHF (Société Hippique Française). Il est organisé par l’ONP (Organisation Normandie Poney). Evénement sous réserve ! Concours de saut d’obstacles cycle libre + Classique pour jeunes poneys dans le cadre du circuit SHF (Société Hippique Française). Il est organisé par l’ONP (Organisation Normandie Poney). Evénement sous réserve ! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville