Concours de saut d’obstacles Pernay, vendredi 8 mars 2024.

Concours de saut d’obstacles Pernay Indre-et-Loire

Venez assister à 3 jours de sport en plein cœur de Pernay.

Le Haras de Bel Air vous donne l’occasion d’organiser une sortie en famille ou entre amis pour tous âge !!

Ce concours de saut d’obstacles vous assure une immersion dans un sport alliant passion et plaisir.

Nous vous proposons de déconnecter du milieu urbain grâce aux horizons verts d site sur lequel vous pourrez profiter du bar à vin et du village exposant devant le spectacle offert. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 08:00:00

fin : 2024-03-10 22:00:00

Bel Air, 37230 PERNAY

Pernay 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@harasdebelair.fr

