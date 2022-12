Concours de saut d’obstacles – Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Concours de saut d'obstacles – Montfort-sur-Meu Z.A de l'Abbaye Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

2023-09-10 – 2023-09-10

2023-09-10 – 2023-09-10 Montfort-sur-Meu

Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu Cette année, les Equisports organisent un concours de saut d’obstacles catégorie Pro et Amateur Prépa.

Cavaliers, chevaux et spectateurs sont attendus pour des moments sportifs dans la joie et la bonne humeur ! Entrée gratuite equisports.montfort@gmail.com +33 6 66 54 37 93 https://www.equisports-montfort.fr/ Montfort-sur-Meu

