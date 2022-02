Concours de saut d’obstacles La Celle-Condé, 1 avril 2022, La Celle-Condé.

Concours de saut d’obstacles La Celle-Condé

2022-04-01 14:00:00 – 2022-04-03 17:00:00

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé

Profitez du printemps et venez vous promener sur le site du Pôle du Cheval et de l’Ane qui, pour cette occasion, offre l’entrée gratuite. Naviguez à votre aise sur ce lieu où vous assisterez à l’un des plus beaux spectacles équestres.

L’association des compétitions équestres du Val d’Arnon (ACEVA) organise son premier grand concours de l’année. Un spectacle qui se déroule sur les carrières

contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/

office de tourisme de Lignières

La Celle-Condé

