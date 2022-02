Concours de saut d’obstacles club, poney et amateurs La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’évènement: Cher

La Celle-Condé

Concours de saut d’obstacles club, poney et amateurs La Celle-Condé, 16 avril 2022, La Celle-Condé. Concours de saut d’obstacles club, poney et amateurs La Celle-Condé

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-18 17:00:00

La Celle-Condé Cher Vous avez sur 3 jours, du saut d’obstacles; déambulez entre les différentes carrières, à votre rythme. Prenez le temps d’observer ce spectacle hors du quotidien ! En outre le musée sera ouvert à la visite. Les écuries Proust organisent du saut d’obstacles club, poney et amateurs Vous avez sur 3 jours, du saut d’obstacles; déambulez entre les différentes carrières, à votre rythme. Prenez le temps d’observer ce spectacle hors du quotidien ! En outre le musée sera ouvert à la visite. office de tourisme de Lignières

La Celle-Condé

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Celle-Condé Autres Lieu La Celle-Condé Adresse Ville La Celle-Condé lieuville La Celle-Condé Departement Cher

La Celle-Condé La Celle-Condé Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-conde/

Concours de saut d’obstacles club, poney et amateurs La Celle-Condé 2022-04-16 was last modified: by Concours de saut d’obstacles club, poney et amateurs La Celle-Condé La Celle-Condé 16 avril 2022 cher La Celle-Condé

La Celle-Condé Cher