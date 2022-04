Concours de saut d’obstacles club et poney Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Concours de saut d’obstacles club et poney Lignières, 30 octobre 2022, Lignières. Concours de saut d’obstacles club et poney Lignières

2022-10-30 14:00:00 – 2022-10-30 17:00:00

Lignières Cher Lignières Discipline facile à comprendre : la barre tombe ou non et le chrono dit qui va le plus vite sur le tour. Technique et agilité pour le cavalier qui doit s’adapter à chaque obstacle. Les écuries Cordailla basées à Chezal-Benoît organisent la dernière manifestation sur le site du Pôle du Cheval et de l’Ane avec du saut d’obstacles dans les carrières du site. contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/ Discipline facile à comprendre : la barre tombe ou non et le chrono dit qui va le plus vite sur le tour. Technique et agilité pour le cavalier qui doit s’adapter à chaque obstacle. office de tourisme de Lignières

Lignières

dernière mise à jour : 2022-03-11 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement Cher

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Concours de saut d’obstacles club et poney Lignières 2022-10-30 was last modified: by Concours de saut d’obstacles club et poney Lignières Lignières 30 octobre 2022 cher Lignières

Lignières Cher