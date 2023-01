Concours de saut d’obstacles club et poney La Celle-Condé La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

Concours de saut d'obstacles club et poney La Celle-Condé, 29 octobre 2023

Cher La Celle-Condé Discipline facile à comprendre : la barre tombe ou non et le chrono dit qui va le plus vite sur le tour. Technique et agilité pour le cavalier qui doit s’adapter à chaque obstacle.

Bonne ambiance et convivialité assurée, prix du meilleur déguisement dans chaque épreuve. Les écuries Cordailla basées à Chezal-Benoît organisent traditionnellement un concours de saut d’obstacles costumé sur le site du Pôle du Cheval et de l’Ane. Un concours spécial Halloween avec le prix du meilleur déguisement dans chaque épreuve. contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/ office de tourisme de Lignières

