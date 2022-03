Concours de saut d’obstacles club et poney La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’évènement: Cher

La Celle-Condé

Concours de saut d’obstacles club et poney La Celle-Condé, 14 mai 2022, La Celle-Condé. Concours de saut d’obstacles club et poney La Celle-Condé

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé Encouragez les organisateurs cazalais en assistant à cette belle manifestation !

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute, dans un temps imparti, sans renverser de barres ni refuser ou dérober devant un obstacle. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la qualité de son équitation. Les écuries Cordailla de Chezal-Benoît organisent un concours de saut d’obstacles club et poney. contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/ Encouragez les organisateurs cazalais en assistant à cette belle manifestation !

