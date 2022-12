Concours de saut d’obstacles – Bédée-La Nouaye Bédée Bédée Bédée Catégories d’évènement: Bédée

Ille-et-Vilaine

Concours de saut d’obstacles – Bédée-La Nouaye Bédée, 2 avril 2022, Bédée Bédée. Concours de saut d’obstacles – Bédée-La Nouaye 1 À la Denaulais, 35137 La Nouaye Bédée Ille-et-Vilaine

2022-04-02 – 2022-04-16 Bédée

Ille-et-Vilaine Bédée L’Ecole d’Equitation de Bédée-La Nouaye organise des concours de saut d’obstacles catégories Club Poneys Prépa et Amateur Prépa.

Cavaliers, chevaux et spectateurs sont attendus pour des moments sportifs pleins d’émotions et de bonne humeur ! Entrée gratuite Bédée

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bédée, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bédée Adresse 1 À la Denaulais, 35137 La Nouaye Bédée Ille-et-Vilaine Ville Bédée Bédée lieuville Bédée Departement Ille-et-Vilaine

Bédée Bédée Bédée Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bedee-bedee/

Concours de saut d’obstacles – Bédée-La Nouaye Bédée 2022-04-02 was last modified: by Concours de saut d’obstacles – Bédée-La Nouaye Bédée Bédée 2 avril 2022 1 À la Denaulais 35137 La Nouaye Bédée Ille-et-Vilaine Bédée Ille-et-Vilaine Bédée ille-et-vilaine

Bédée Bédée Ille-et-Vilaine