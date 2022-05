Concours de saut d’obstacles

Concours de saut d’obstacles, 28 juin 2022, . Concours de saut d’obstacles

2022-06-28 14:00:00 – 2022-06-29 17:00:00 Une belle animation en pleine semaine, c’est aussi pour le public ! Cette fois-ci, ce concours de saut d’obstacles qu’organise l’ACEVA sera animé par de jeunes chevaux et poneys avec le patronage de la Société Hippique Française. Une belle animation en pleine semaine, c’est aussi pour le public ! office de tourisme de Lignières dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville