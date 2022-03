Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 Le Pin-au-Haras, 22 avril 2022, Le Pin-au-Haras.

Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 Le Pin-au-Haras

2022-04-22 – 2022-04-24

Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras

Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 . Accès réservé aux professionnels. Concours organisé par Le haras national du Pin.

Le concours saut d’obstacles (ou C.S.O.) consiste à enchaîner un parcours chronométré sur des obstacles mobiles. La franchise et la rapidité du couple sont jugées dans leur capacité à effectuer le parcours imposé dans le temps imparti sans faire tomber de barres. Il s’agit de la discipline équestre la plus pratiquée en France, et le Haras national organise des compétitions dans les catégories professionnelles, amateurs, élevage, club et poneys tout au long de l’année !

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68 http://www.haras-national-du-pin.com/

Le Pin-au-Haras

dernière mise à jour : 2022-03-09 par Haras national du Pin