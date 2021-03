Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras, Orne Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 / Amateur Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras

Orne

Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 / Amateur, 28 mai 2021-28 mai 2021, Le Pin-au-Haras. Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 / Amateur 2021-05-28 – 2021-05-30

Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 et Amateur. Accès ouvert à tous. Concours organisé par Le haras national du Pin. Restauration sur place, accès libre, chien uniquement en laisse. Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 et Amateur. Accès ouvert à tous. Concours organisé par Le haras national du Pin. Restauration sur place, accès libre, chien uniquement en laisse. info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68 http://www.haras-national-du-pin.com/ Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 et Amateur. Accès ouvert à tous. Concours organisé par Le haras national du Pin. Restauration sur place, accès libre, chien uniquement en laisse. Concours de Saut d’Obstacle Pro 2 et Amateur. Accès ouvert à tous. Concours organisé par Le haras national du Pin. Restauration sur place, accès libre, chien uniquement en laisse.

Détails Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras, Orne Autres Lieu Le Pin-au-Haras Adresse Ville Le Pin-au-Haras