Concours de saut d'obstacle à Dampleux, 12 mars 2023, Dampleux

2023-03-12

Aisne Dampleux L’école d’équitation de la forêt de Retz accueille un concours de saut d’obstacle. La meilleure équipe remportera un équipement pour son club. Rendez-vous le 12 mars pour la première étape, puis rendez-vous les 16 avril et 14 mai. Restauration et buvette sur place toute la journée. +33 3 23 96 20 83 Dampleux

