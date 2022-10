Concours de saut à ski Ligue Aura Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

2022-10-16 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-16 15:00:00 15:00:00 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Dimanche 16 octobre au tremplin du Grépon à Chamonix

Début de la compétition à 10h.

Remise des prix à l’issue du concours. club@chamonixsport.com +33 5 50 53 11 57 http://chamonixsport.com/ Chamonix-Mont-Blanc

