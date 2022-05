Concours de sable Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14910

Blonville-sur-Mer

Concours de sable Blonville-sur-Mer, 25 juillet 2022, Blonville-sur-Mer. Concours de sable au niveau du Pôle nautique Plage Blonville-sur-Mer

2022-07-25 – 2022-07-25 au niveau du Pôle nautique Plage

Blonville-sur-Mer 14910 Concours de sable ouvert à tous, de 5 à 99 ans. Thèmes :

25 juillet : les aliments

