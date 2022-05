Concours de roses – Prix du Public Parc de Bagatelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concours de roses – Prix du Public Parc de Bagatelle, 4 juin 2022, Paris. Concours de roses – Prix du Public

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de Bagatelle

Du 4 juin au 30 septembre 2022, les visiteurs du parc et de la roseraie pourrant élire leurs roses préférées parmi les rosiers du concours 2023. Les bulletins seront à votre disposition dans la roseraie.

2.5€

Choisissez parmi les roses du concours 2023, vos 3 roses préférées Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

