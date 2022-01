Concours de reproducteurs Charolais HBC Charolles, 11 novembre 2022, Charolles.

Concours de reproducteurs Charolais HBC Route de Mâcon Parc des expositions Charolles

2022-11-11 – 2022-11-12 Route de Mâcon Parc des expositions

Charolles Saône-et-Loire Charolles

Concours de reproducteurs inscrits HBC : Charolles accueille au parc des expositions + de 600 bovins reproducteurs – un des 1ers grands concours de la race en France, de par le nombre d’animaux présentés et commercialisés.

Les concours sont depuis toujours un outil racial et de promotion essentiel pour la race Charolaise. Ils sont une vitrine exceptionnelle du travail de sélection et de la capacité de notre race à répondre aux besoins des éleveurs, de la filière et des territoires.

Ouvert à tout public.

+33 7 84 21 11 44

Route de Mâcon Parc des expositions Charolles

