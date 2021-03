Makati Alliance Francaise de Manille Fourth District NCR, Makati Concours de récitation de poésie francophone Alliance Francaise de Manille Makati Catégories d’évènement: Fourth District NCR

Makati

Concours de récitation de poésie francophone Alliance Francaise de Manille, 1 mars 2021-1 mars 2021, Makati. Concours de récitation de poésie francophone

du lundi 1 mars au mercredi 17 mars à Alliance Francaise de Manille Gratuit, sur Facebook

Les participants sont appelés à choisir leur poésie francophone préférée, à la réciter et l’interpréter en une vidéo de maximum 1 minute. Alliance Francaise de Manille 209 Nicanor Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209 Makati Fourth District NCR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T00:30:00 2021-03-01T23:59:00;2021-03-02T00:30:00 2021-03-02T23:59:00;2021-03-03T00:30:00 2021-03-03T23:59:00;2021-03-04T00:30:00 2021-03-04T23:59:00;2021-03-05T00:30:00 2021-03-05T23:59:00;2021-03-06T00:30:00 2021-03-06T23:59:00;2021-03-07T00:30:00 2021-03-07T23:59:00;2021-03-08T00:00:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-09T00:00:00 2021-03-09T23:59:00;2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T23:59:00;2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Fourth District NCR, Makati Autres Lieu Alliance Francaise de Manille Adresse 209 Nicanor Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209 Ville Makati